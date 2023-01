Hat Andretti dank seiner Verbindung zu Cadillac den Widerstand der anderen Teams etwas gebrochen? Zwar sollen dem Vernehmen nach immer noch nur Alpine und McLaren-Geschäftsführer Zak Brown für einen Einstieg des Amerikaners sein, doch nun hat sich auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff zu positiven Aussagen hinreißen lassen und das Projekt als "Statement" bezeichnet.

Wolff gehört in den vergangenen Monaten zu den größten Kritikern von Andretti und war sich nicht sicher, ob dieser mit seinem Team wirklich einen Mehrwert für die Formel 1 bieten kann: "Andretti ist ein großartiger Name, aber das ist Sport und das ist Business, und wir müssen verstehen, was es ist, was du dem Sport bieten kannst", hatte der Österreicher gesagt.

Er war vom Projekt nicht überzeugt und hätte lieber einen Hersteller in der Formel 1 gesehen. Und genau den hat Andretti mit General Motors, der größten Automarke in den USA, gebracht, auch wenn viele anzweifeln, dass deren Marke Cadillac mehr mitbringt als nur Sponsorenaufkleber.

Trotzdem ist die Verbindung für Wolff eine deutliche Verbesserung zu vorher: "Cadillac und GM, das ist ein Statement", sagt er. "Dass sie sich mit Andretti zusammengetan haben, ist definitiv positiv."

"Es gibt ihnen einen anderen Winkel, der für die Formel 1 von Vorteil sein kann oder auch nicht, aber definitiv würde niemand jemals den Stammbaum von GM oder Cadillac im Motorsport und natürlich als globales Automobilunternehmen in Frage stellen", so der Österreicher.

Wolffs früherer Kollege James Vowles, der ab 2023 neuer Teamchef bei Williams sein wird, ist noch etwas zurückhaltender, was die Bewertung angeht und betont noch einmal den Nutzen, den ein neues Team mitbringen muss - schließlich würde der Preisgeldtopf dann unter elf Teams aufgeteilt werden, was jedem anderen Team Einnahmen kostet.

"Wir sind immer offen dafür, dass der Sport wächst, aber die Wahrheit dahinter ist, dass der Sport finanziell immer erfolgreicher werden muss", sagt Vowles.

"Wer auch immer in diesem Umfeld einsteigt, muss tatsächlich das Wachstum mitbringen, das erforderlich ist, damit alle anderen eine bessere oder zumindest eine neutrale Position haben. Und ich denke, das war von Anfang an die Aussage", so der Brite.

"Es gibt eine Menge schöner Dinge über Andretti und über Cadillac. Man muss nur ein gutes Verständnis dafür haben, wie sie den Sport weiterbringen, auf welche Art und Weise, und wie das Wachstum aussehen wird."