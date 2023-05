Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, dass Red Bulls ehemalige Chief Operating Officer Jayne Poole dem Team im Kampf um den Wiederaufstieg in die Formel 1 eine "starke Kante" verliehen hat. Vor dem Großen Preis von Bahrain wurde bekannt, dass Mercedes die frühere Red-Bull-COO und Personalchefin Poole als neue Sonderberaterin eingestellt hat.

Ihre Aufgabe ist es, die Stärken und Schwächen der aktuellen Infrastruktur bei Mercedes zu bewerten und Ratschläge zu geben, wo Verbesserungen möglich sind. Während der deutsche Hersteller seine Bemühungen fortsetzt, in der Formel 1 wieder an die Spitze zurückzukehren, lobte Wolff den Beitrag, den Poole bisher geleistet hat - dazu gehörten "forensische Profile" der besten Zielpersonen im Fahrerlager.

"Jayne ist eine Person, die ich in den letzten zehn Jahren bewundert habe, die ich vor zehn Jahren kennengelernt habe und mit der ich immer eine sehr respektvolle Beziehung hatte", sagt Wolff in einem exklusiven Interview mit Blick auf das Mercedes-Team.

Wolff: Das macht Jayne Poole aus

"Sie hat für den Konkurrenten gearbeitet, aber man kann Leute, die für einen Konkurrenten arbeiten, respektieren und ihre Leistung anerkennen. Ihre Rolle bei Red Bull war meiner Meinung nach ein sehr großer Teil des Erfolgs des Teams in den letzten Jahren."

"Diese Beziehung kam zu einem Ende, wie viele Beziehungen zu einem natürlichen Ende kommen. Ich wollte Jayne schon lange einstellen, aber es war einfach nie eine Option. Und dann ist es jetzt soweit", freut sich der Österreicher.

"Sie ist eine großartige Ergänzung. Sie hat eine Menge Know-how, sie ist eine großartige Psychologin, sie hat eine andere Organisation gesehen, sie kennt so ziemlich jeden, und sie hat forensische Profile von all den guten Leuten in der Formel 1 erstellt. Ihre Augen zu haben, ist ein sehr, sehr starker Vorteil für die Organisation."

Wolff: Warum man immer frischen Input braucht

Wolff, der Mercedes zu acht Formel-1-Weltmeistertiteln in Folge geführt hat, sagt, dass es wichtig sei, Außenstehende wie Poole in das Team zu holen, damit sich das Mercedes-Team anpassen und gedeihen könne.

"Wenn eine Organisation ausgereift ist, ihren Prozessen und Strategien folgt und erfolgreich ist, braucht man hin und wieder eine Außenperspektive und muss sie aufrütteln", sagt Wolff über den Einsatz von Leuten, die wissen, wie andere Teams arbeiten.

"Man will nicht alles neu erfinden, aber man muss überlegen, ob die Annahmen von gestern noch wettbewerbsfähig genug sind, um in die Zukunft zu gehen. Deshalb ist es von Vorteil, wenn jemand mit frischen Augen kommt und die Sache ganz neutral betrachtet."

"Von Zeit zu Zeit muss man also auch in einem erfolgreichen Unternehmen gute externe Leute einfliegen lassen, weil sie einem helfen, den nächsten Schritt zu tun", sagt Wolff.