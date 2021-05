München - Max Verstappen führt nach seinem Sieg beim Großen Preis von Monaco erstmals in seiner Karriere die Formel-1-Weltmeisterschaft an. Vier Zähler liegt der Niederländer vor Lewis Hamilton. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt allerdings, dass der Vorsprung von Verstappen eigentlich schon etwas größer sein müsste.

Auf die Frage, ob der Red-Bull-Pilot das Zeug zum Weltmeister habe, antwortet Wolff im Gespräch mit der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung': "Ja, das kann er schaffen. Allerdings macht er noch kleine Fehler, weil er jung ist." Der Mercedes-Teamchef ergänzt: "Sein Speed und die Fahrzugbeherrschung sind hervorragend."

Wolff für Red Bull weiterhin Favorit

"Aber wenn man keinerlei Fehler mehr machen darf, weil Lewis auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit fährt, dann kommt eine neue Herausforderung dazu, die er in der Formel 1 noch nicht kennt. Jäger zu sein ist deswegen viel einfacher. Deswegen kommt uns die Situation entgegen", so Wolff, der Mercedes 2021 in der Verfolgerrolle sieht.

"Red Bull kann die Favoritenrolle nicht abstreiten. Das ist die Realität", betont Wolff und nennt auch konkrete Beispiele für Situationen, in denen Verstappen und die Bullen in diesem Jahr Punkte liegengelassen haben. "In Bahrain hätte Max gewinnen müssen, wenn Lewis nicht so unglaublich gefahren wäre", so Wolff.

"Hätte er vor dem Überholversuch noch eine halbe Runde gewartet, dann wäre er als Erster ins Ziel gekommen", ist sich der Österreicher sicher. Beim Saisonauftakt überholte Verstappen Hamilton abseits der Strecke und musste die Position danach zurückgeben. Anschließend kam er nicht erneut an Hamilton vorbei.

Weitere Bespiele laut Wolff: "In Imola hat Max einen Fehler in der Quali-Runde gemacht, sonst hätte er vorne gestanden. [...] In Portugal ist er im Qualifikationstraining und im Rennen über das Tracklimit hinaus gefahren und hat einen Fehler gemacht, als Lewis ihm im Nacken saß und deshalb überholen konnte."

Macht Hamiltons Erfahrung den Unterschied?

Dass Mercedes in diesem Jahr das beste Auto hat, streitet Wolff ab. Zwar stand Verstappen lediglich beim Saisonauftakt in Bahrain auf Poleposition, während danach drei Mercedes-Poles in Serie folgten. Doch Wolff stellt klar: "Red Bull hätte überall auf der Pole stehen müssen. Das ist das schnellste Paket."

Trotzdem holte Verstappen in diesem Jahr bislang "nur" zwei Siege, die anderen drei gingen an Weltmeister Hamilton. Während der Brite in dieser Saison bereits nach seinem achten Titel greift, ist Verstappen zum ersten Mal im Formel-1-Titelkampf dabei. Und nicht nur Wolff glaubt, dass das ein Vorteil für Mercedes sein könnte.

So erklärte zuletzt zum Beispiel auch Daniel Ricciardo, dass die "Erfahrung" des 36-jährigen Hamilton im Titelduell den Unterschied ausmachen könnte. Und Ex-Weltmeister Jenson Button sagte bei 'Sky': "Der kompletteste Fahrer da draußen, was Erfahrung betrifft und wie man ein Rennen bestreitet, ist Lewis Hamilton."

Einschränkung allerdings: "Was pures Talent betrifft, ist es Max ..."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.