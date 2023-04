Das Ziel von Mercedes ist klar: Nach einem durchwachsenen Saisonstart wollen die Silberpfeile aufholen und die Lücke zu Red Bull an der Spitze der Formel 1 schließen. Teamchef Toto Wolff erklärt, wie das in den kommenden Monaten gelingen soll.

"Wir werden in den nächsten Rennen kontinuierlich Upgrades ans Auto bringen", verrät der Österreicher, der jedoch auch gleich klarstellt: "Es gibt keine Wunderwaffe, die das Auto verändert, und man muss realistisch mit seinen Erwartungen sein."

Ziel sei daher vielmehr eine "stetige Verbesserung" das W14, damit man "näher an die Spitze" herankommen werde. "Wir brauchen eine steilere Entwicklungskurve als Red Bull, und wir wollen grundsätzlich um Rennsiege kämpfen", stellt Wolff klar.

Der bislang letzte Mercedes-Sieg, und der einzige in der Saison 2022, stammt noch aus dem vergangenen November, als George Russell in Brasilien seinen ersten Formel-1-Sieg holte. Das ist inzwischen mehr als fünf Monate her.

Wolff stellt klar: Mercedes denkt langfristig

Seitdem gab es saisonübergreifend vier Rennen, die allesamt Red Bull gewinnen konnte. "Sie setzen jetzt die Messlatte", betont Wolff, der jedoch klarstellt: "Wir haben Vertrauen in den Prozess und in die Leute." Er sei sich bewusst, dass es "Rückschläge" geben werde.

Doch der Teamchef versichert: "Ich glaube zu 100 Prozent an unsere Organisation, denn unsere Perspektive ist nicht immer nur auf ein einziges Rennwochenende gerichtet, nicht einmal auf eine einzige Saison."

"Wir versuchen, unsere Fähigkeiten so zu entwickeln, dass wir über mehrere Jahre hinweg erfolgreich sind", so Wolff, der erklärt: "Was die Entwicklung des Autos angeht, ist es ermutigend zu sehen, dass wir das Auto nach drei Rennen viel besser verstehen."

Mercedes hat "klare Richtung definiert"

"Wir haben eine klare Richtung definiert, in die wir gehen müssen, und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen unser Verständnis konsolidieren, und hoffentlich können wir in den nächsten Rennen einen weiteren Schritt machen", so Wolff.

Die April-Pause nutzte er übrigens unter anderem für einen sportlichen Trip in die Berge. "In Österreich muss man Skifahren. Es ist unmöglich, nicht Ski zu fahren", grinst er. Ab Ende Ende des Monats geht es dann in der Formel 1 wieder rund.

Angefangen mit dem Rennen in Baku (30. April) erwarten Mercedes und Co. dann fünf Rennen in sechs Wochen. Für die Silberpfeile sind das fünf Chancen, um näher an Red Bull heranzukommen ...