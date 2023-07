Update - Qualifying am Samstag: Hamilton entreißt Verstappen die Pole

Neues Reglement, neues Bild: Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande) in einem spannenden Qualifying noch die Pole zum Großen Preis von Ungarn entrissen. Der Mercedes-Star setzte sich auf dem Hungaroring mit einem knappen Vorsprung von drei Tausendstelsekunden vor Verstappen durch, Dritter wurde der zuletzt starke Lando Norris (Großbritannien) im McLaren.

"Es waren verrückte anderthalb Jahre", sagte Hamilton, "ich habe vom Schreien im Auto schon fast die Stimme verloren. Es fühlt sich an wie das allererste Mal." Verstappen fand, dass "wir mit diesem Auto vorne stehen sollten, aber das hat nicht ganz hingehauen".

Für Hamilton war es die erste Pole seit dem 5. Dezember 2021 und die 104. seiner Karriere. Nico Hülkenberg zeigte im Haas erneut eine starke Qualifying-Vorstellung und geht als Zehnter ins Rennen.

Verstappen führt nach zuletzt sechs Siegen in Serie die WM mit 99 Punkten Vorsprung an, ärgster "Verfolger" ist sein Teamkollege Perez. Mit seinen 255 Punkten würde Verstappen alleine die Teamwertung anführen.

Update - Training am Samstag: Hamilton schneller als Verstappen - Norris stark

Formel-1-Dominator Max Verstappen (Niederlande) droht im Kampf um die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn viel Konkurrenz. Der Red-Bull-Pilot fuhr in der Generalprobe für das Qualifying am Nachmittag nur die zweitschnellste Zeit - mit 0,250 Sekunden Rückstand auf Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton im Mercedes (1:17,811 Minuten). Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez (+0,256/Mexiko).

Einen starken Eindruck vor den Toren Budapests hinterließ zudem McLaren-Fahrer Lando Norris. Der Brite wurde zwar nur Fünfter, fuhr seine beste Zeit aber mit den langsameren Medium-Reifen (+0,271). Zuletzt in Silverstone war Norris überraschend auf Platz zwei gelandet. Nico Hülkenberg landete in seinem Haas auf Platz vier (+0,266).

Verstappen und Co. dürfen im Qualifying erstmals ihre Reifen nicht frei wählen. Die Formel 1 testete auf dem Hungaroring eine Regeländerung mit den Namen "Alternative Tyre Allocation" (alternative Reifenzuteilung), um die Nachhaltigkeit des Sports zu verbessern. Die Fahrer müssen im ersten Durchgang die harte Reifenmischung verwenden, im zweiten die Medium-Reifen und im dritten dann mit den Softs die schnellste Variante.

Hülkenberg erwartet nichts Gutes für Haas durch den neuen Modus. "Mit dem harten Reifen in Q1 wird es für uns ziemlich schwierig werden, aber wir werden sehen, was wir tun können", sagte er: "Wir werden hart pushen und sehen, ob wir weiterkommen können."

Ungarn-GP in der Formel 1: Alle Informationen

Der Formel-1-Zirkus macht im Zuge der europäischen Rennen in Serie Halt in Ungarn. Die traditionsreiche Strecke Hungaroring nahe Budapest wird Austragungsort des elften Grand Prix der Saison 2023. Eigentlich sollte das Rennen das zwölfte der Saison werden, aufgrund des Hochwassers in Norditalien wurde der GP von Imola jedoch abgesagt.

Max Verstappen cruist derzeit in Richtung seines dritten Weltmeistertitels in Folge. Der Niederländer hat aktuell 99 Punkte Vorsprung in der Fahrerwertung. Heißt also, dass er selbst bei drei Ausfällen in Folge noch immer unangefochten Erster wäre.

ran hat alle Informationen zu den Sessions, den Übertragungen und mehr.

Formel 1 in Budapest: So seht ihr die Trainings, Qualifying und Rennen live im TV und Stream

Als Sieger aus dem Vorjahr wird Dominator Max Verstappen an den Start gehen, er triumphierte 2022 auf dieser Strecke. Der Fahrer von Red Bull gewann im vergangenen Jahr vor den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell. Sergio Perez, der aktuell gehörig unter Druck steht, muss ein besseres Ergebnis als den letztjährigen fünften Rang liefern.

Und wer kann sich dieses Jahr den Grand Prix von Ungarn sichern? Eine Tendenz ist eventuell bereits am Freitag zu sehen, wenn mit den freien Trainings gestartet wird.

Formel 1 live: Wann finden die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in Ungarn statt?

Formel 1 in Budapest live: Daten und Fakten zum Hungaroring

Länge: 4,381 Kilometer

Kurven: 16

Runden: 70

Im Kalender seit: 1986

Rekordsieger: Lewis Hamilton (8)

Rundenrekord: 1:16:627 (2020, Lewis Hamilton)

Formel 1 in Ungarn live: Werden die Sessions und das Rennen im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Während in der vergangenen Saison immerhin noch vier Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL liefen, begleitet der Sender dieses Jahr nicht mehr die Königsklasse des Motorsports.

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis von Ungarn im Pay-TV und Livestream?

Im Pay-TV ist Sky für die Übertragung zuständig. Der Sender überträgt im TV und Livestream. Den Livestream findet ihr bei WOW und in der Sky-Go-App, dem Streamingdienst des Senders. Diese Angebote sind allerdings kostenpflichtig. Der Große Preis von Ungarn wird darüber hinaus aber auch kostenlos im Livestream auf Youtube und sky.de gezeigt.

Formel-1-Rennen am Hungaroring live: Wo gibt's einen Liveticker?

Mit den Liveticker von ran bleibt ihr stets auf dem Laufenden - vom ersten freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag.

F1 live: Der Große Preis von Ungarn im TV und Livestream - Highlights zum Rennen

Falls ihr das Rennen nicht verfolgen könnt, euch die wichtigsten Szenen aber ansehen wollt, findet ihr diese sowohl bei Sky als auch bei Sport1. Die Highlight-Zusammenschnitte sind kostenlos.