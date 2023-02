Seit knapp zehn Jahren fährt Valtteri Bottas bereits in der Formel 1. Nun äußert sich der Alfa-Romeo-Pilot zum ersten Mal ganz offen über die Probleme zu Beginn seiner Karriere.

"Ich habe mich körperlich und geistig krank trainiert. Es geriet außer Kontrolle und wurde zu einer Sucht", so der 33-Jährige. Nach eigenen Angaben trainierte der Finne sehr regelmäßig und sehr viel, aß parallel aber deutlich zu wenig. Bezüglich einer möglichen Essstörung äußerte er sich folgendermaßen: "Es gab keine offizielle Diagnose einer Essstörung, es gab aber definitiv eine."

Um solch ein ungesundes Verhalten vorzubeugen, gibt es in der Formel 1 mittlerweile die Regel, dass jeder Fahrer mindestens 80 Kilogramm wiegen muss. Wiegt der Fahrer weniger, so wird dem Team vorgeschrieben, zusätzliches Gewicht ans Auto anzubringen.

Bottas fährt seit 2022 für Alfa Romeo

Bis 2021 war Bottas bei Mercedes an der Seite vom siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton am Start. Ab Anfang März geht er im zweiten Jahr für Alfa Romeo in die Rennen. Vergangene Saison schloss er bei dem italienischen Rennstall auf Platz zehn der Fahrerwertung ab und ist bereits voll im Team etabliert.

Man darf also durchaus gespannt sein, inwiefern Bottas dieses Jahr möglicherweise im vorderen Feld Akzente setzen kann.