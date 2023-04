Ferrari hat eine Veränderung des Konzepts seines Formel-1-Boliden in der Saison 2023 dementiert. Gerüchte darüber hatte es nach dem schlechtesten Saisonstart für die Scuderia seit 2009 gegeben. Dazu sollte unter anderem auch ein neuer Seitenkasten gehören, der dem Red-Bull-Konzept, das die meisten anderen Teams im Feld verfolgen, ähneln sollte.

"Nein, ich denke nicht", sagt Vasseur auf ein neues Konzept angesprochen. Stattdessen will Ferrari an seinem Plan festhalten und in den kommenden Rennen regelmäßig Upgrades für sein Auto bringen. In Baku werde man aber noch nichts dabei haben, weil sich Ferrari für die Charakteristik gerüstet sieht und das Wochenende mit dem Sprintformat nicht ideal dafür sei.

"Aber für Miami, Imola - Monaco nicht - und Barcelona werden wir bei jedem Rennen ein Update am Auto haben", verrät Vasseur. "Wir halten uns an den Plan. Wir haben einige Anpassungen in Bezug auf die Balance und das Verhalten vorgenommen. Das war in Melbourne viel besser, und wir werden in dieser Richtung weitermachen."

Der Franzose betont aber auch: "Es ist keine B-Variante. Wir werden nicht etwas komplett Anderes bringen. Wir werden das aktuelle Auto updaten und werden versuchen, große Verbesserungen zu bringen."

Ein Grund dafür sind auch die Einschränkungen durch die Budgetgrenze und im Windkanal, die einen kompletten Wechsel des Konzeptes zu einer schwierigen Aufgabe machen würden: "Ein neues Projekt während der Saison zu machen, ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber schon sehr schwierig", so Vasseur.

"Wir haben auch das Gefühl, und ich hoffe, dass wir damit richtig liegen, dass wir in die richtige Richtung gehen, dass wir noch viel Raum für Verbesserungen am Auto haben."

"Das heißt, solange wir in der Lage sind, das Auto weiterzuentwickeln, um [Abtriebs-]Punkte zu bekommen, und die Aerodynamik, um eine bessere Balance zu bekommen, um eine bessere Stabilität zu bekommen und so weiter, macht es Sinn, in diese Richtung zu gehen."

"Können Plan nicht nach drei Rennen ändern"

Ferrari reagiert auf den schlechten Saisonstart also lieber damit, seine bestehenden Upgrades zu beschleunigen, anstatt das Auto komplett umzuwerfen und von vorne zu beginnen.

"Vor der Saison hat man immer einen Entwicklungsplan, und dann muss man auf die Umstände, auf die Wettbewerbsfähigkeit des Autos und auf das Verhalten des Autos reagieren. Wir haben sehr schnell gehandelt", betont Vasseur.

"Wir haben in Melbourne einige gute Updates gebracht, und wir werden damit fortfahren. Was wir tun können, ist zu versuchen, diesen Prozess zu beschleunigen, vielleicht eine etwas andere Richtung einzuschlagen, was die Balance angeht und so weiter. Aber wir können den Plan nicht nach drei Rennen massiv ändern und sagen: 'Okay, wir müssen in eine andere Richtung gehen.'"

Neues Konzept für 2024 möglich

Und während eine neues Konzept für 2023 vom Tisch scheint, so schließt Vasseur nicht aus, dass es Ferrari 2024 mit einem neuen Konzept versuchen könnte, sollte es im Laufe der Saison nicht besser werden.

"Die Frage ist die nach der Budgetgrenze: Will man übertragen oder nicht", sagt er. "Und welche Teile will man von einer Saison auf die andere übertragen - wie die großen Komponenten des Getriebes oder das Monocoques? Das ist eine Frage, die wir mit der Budgetgrenze managen müssen."

"Mit der Entwicklungsstrategie haben wir meiner Meinung nach gute Updates. Und wir werden später in der Saison sehen, ob wir eine kontinuierliche Verbesserung dieser Strategie vornehmen wollen und Raum für Verbesserungen haben, oder ob wir die Richtung massiver ändern müssen. Das werden wir erst viel später sehen."