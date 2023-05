Weltmeister Max Verstappen und das Red-Bull-Team gehen auch im fünften Rennen der Formel-1-Saison in Miami als klare Favoriten an den Start. Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg des Niederländers am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky) das 1,5-fache des Einsatzes.

Teamkollege Sergio Perez (Mexiko), der zuletzt in Baku ganz oben auf dem Treppchen stand, werden mit einer Quote von 4,0 die besten Chancen eingeräumt, Verstappen erneut zu ärgern.

Nach vier dritten Plätzen in Folge ist der erste Sieg von Fernando Alonso (Spanien) im Aston Martin mit der Quote 15,00 notiert. Besser im Ranking liegt nur noch Charles Leclerc (Ferrari). Für zehn Euro Einsatz gibt es bei einem Sieg des Monegassen 110 Euro zurück.