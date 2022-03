München - Es ist die 43. Runde des Großen Preises von Saudi-Arabien, die den Formel-1-Fans schon jetzt eine der Szenen der Saison schenkt. Da der Windschatten und das DRS auf der Start-Zielgeraden ein Überholmanöver möglich machen, wollen weder Charles Leclerc noch Max Verstappen als Führender in die 900 Meter lange Gerade einfahren.

Beide bremsen kurz vor der DRS-Linie hart ab, Verstappen so hart, dass er sich verbremst und Leclerc ziehen lassen muss. Allerdings nur für wenige Runden. Dann stellt sich der amtierende Weltmeister schlauer an, positioniert sich klug hinter dem Ferrari-Piloten, überholt den Monegassen in der 46. Runde und gewinnt das Rennen.

Duell Verstappen gegen Leclerc macht Lust auf die Saison

Es ist eine Szene, die Lust auf diese Saison und die Zukunft macht. Die Regeländerungen, die zu dieser Saison griffen, zeigten schon nach zwei Rennen ihre Wirkung. Endlich scheint wieder enges "wheel-to-wheel"-Racing möglich.

Schon beim Saisonauftakt in Bahrain gab es zwischen Verstappen und Leclerc ein über mehrere Runden andauerndes Duell, aus dem der Ferrari-Star letztendlich als Sieger hervor ging. Auch jetzt in Saudi-Arabien belauerteten sich beide Piloten mehrere Runden lang.

In den vergangenen Jahren waren solche Duelle nicht möglich. Zu schnell machten sich die Fahrer so die Reifen kaputt.

Mercedes um Hamilton höchstens noch dritte Kraft

Und nicht nur das! Die langjährige Dominanz von Mercedes scheint gebrochen. Die "Silberpfeile" sind momentan höchstens dritte Kraft.

In Dschidda schaffte Lewis Hamlton nicht einmal den Sprung in Q2 und holte im Rennen mit Platz zehn nur ein mageres Pünktchen, während George Russell auf dem fünften Platz über die Ziellinie fuhr. Hamilton war nach dem Rennen bedient: "Ich konnte am Ende mit der Power des Haas nicht mithalten." Ein Satz, der noch vor fünf Monaten undenkbar gewesen wäre.

Dass Mercedes diesen Rückstand rechtzeitig aufholen kann, um noch ein Wörtchen im Titelrennen mitzusprechen, darf bezweifelt werden. Der "Corriere dello Sport" ist sich sicher, dass der Titel eine "Privatangelegenheit" zwischen Verstappen und Leclerc wird.

Verstappen vs. Leclerc: Die neue Rivalität in der Königsklasse?

Nach dem dramatischen Finale von Abu Dhabi, in dem Verstappen seinen ersten Titel holte, glaubte kaum jemand, dass eine solche Saison noch zu toppen sei. Die ersten beiden Rennen der neuen müssen sich jedoch hinter dem WM-Thriller aus der Adventszeit keineswegs verstecken.

Viel mehr zeigt dieses Jahr, dass zwei Top-Fahrer auch ohne "böses Blut" gegeneinander fahren können. Nachdem er auf Platz zwei durchs Ziel fuhr, beglückwünschte Leclerc seinen Kontrahenten per Funk: "Das hat er gut gemacht. Das hat Spaß gemacht."

Auch auf der Stecke lief es sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien fair ab zwischen dem Niederländer und dem Ferrari-Piloten, die sich bereits aus gemeinsamen Kart-Zeiten bestens kennen. In einem Interview nach dem Rennen in Dschidda erklärte Leclerc: "Wir waren beide am Limit, wir sind beide viele Risiken eingegangen - da musst du schon viel Vertrauen haben in deinen Gegner, damit auf so einer gefährlichen Strecke nichts passiert."

Rosige Zukunft für die Formel 1?

Es könnte DIE neue Rivalität in der Formel 1 werden. Lewis Hamilton ist mittlerweile 37 Jahre alt, kokettierte schon mit einem Rücktritt.

Die Zukunft gehört den "jungen Wilden". Einem Max Verstappen bei Red Bull, einem Charles Leclerc im Ferrari, einem George Russell im Mercedes, die alle erst 24 Jahre alt sind und schon über jahrelange Rennerfahrung verfügen, und einem Lando Norris im McLaren, seines Zeichens sogar erst 22 und bereits in seiner dritten Saison.

Viele junge Top-Fahrer in traditionsreichen Teams... Die Zukunft der Formel 1 könnte rosig werden.

Bis dahin bleibt zu offen, dass sich keines der Teams so absetzen kann, wie Mercedes es nach den Regeländerungen 2014 gelang: Die "Silberpfeile" gewannen seither bis auf die Fahrer-Weltmeisterschaft von Verstappen im vergangenen Jahr jeden Titel.

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Formel 1 mit einem spannenden Titelkampf immer noch eine ungeheure Zugkraft hat und die Zuschauer vor den Fernsehbildschirm zerren kann.

