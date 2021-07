Silverstone (SID) - Die beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton sind in der ersten Runde des Großen Preises von Großbritannien schwer kollidiert. WM-Spitzenreiter Verstappen flog in seinem Red Bull ab und schlug seitlich in die Reifenstapel ein. Der Niederländer konnte seinen zerstörten Boliden aus eigener Kraft verlassen. Das Rennen wurde für Bergungsarbeiten zunächst unterbrochen.