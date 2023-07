Weltmeister Max Verstappen (25) könnte beim Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) womöglich noch stärker dominieren als ohnehin in dieser Formel-1-Saison. Sein Red-Bull-Team kündigte jedenfalls "einige Upgrades" an. Diese Neuerungen am Auto werden "hoffentlich das tun, was wir von ihnen erwarten, damit wir für die kommenden Rennen zusätzliche Leistung finden", sagte der Niederländer.

Verstappen, der zuletzt sechs Siege in Folge holte und insgesamt acht der zehn Saisonrennen gewann, gilt wieder als absoluter Favorit vor den Toren Budapests - stapelt aber verbal tief. "Mal sehen, wo wir auf einer Strecke stehen, auf der man mit hohem Abtrieb und relativ niedrigen Kurvengeschwindigkeiten fährt", sagte der Vorjahressieger.

Weil neben Verstappen dessen Teamkollege Sergio Perez die anderen beiden Saisonrennen gewann, winkt Red Bull auf dem Hungaroring ein Rekord. Der Brauserennstall hat bisher saisonübergreifend elf Siege in Serie geholt, damit stellte das Team eine Bestmarke aus dem Jahr 1988 ein. Damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost für McLaren ebenfalls elf Grand Prix nacheinander. Für den alleinigen Rekord bekommt Verstappen nun Updates ans Auto.