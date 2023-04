Max Verstappen hat mit 25 Jahren schon zwei WM-Titel in der Formel 1 gewonnen.

Er hätte also noch genügend Zeit, Michael Schumacher und Lewis Hamilton (beide sieben Titel) als Rekordweltmeister abzulösen.

Doch dazu dürfte es nicht kommen, wenn der Niederländer seine Drohung wahrmacht.

Verstappen spricht über möglichen Rücktritt

"Das macht so keinen Spaß mehr (…) Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Änderungen. Sonst werde ich nicht mehr lange dabei sein", sagte er am Rande des vergangenen Australien-GP Anfang April.

Was ihn so aufregt: Die Formel 1 probiert in letzter Zeit immer mehr Neuerungen aus, um den Rennzirkus attraktiver zu machen.

Auf Verstappens Drohung angesprochen, wollte auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner einen baldigen Rücktritt des Dominators, der auch die aktuelle WM-Wertung wieder anführt, nicht ausschließen.

Horner: "Max ist sehr, sehr stark in seiner Meinung"

"Max ist sein eigener Herr und er ist sehr, sehr stark in seiner Meinung. Seine Liebe und Leidenschaft ist der Rennsport, nur das Fahren und Rennen. Und solange das in ihm brennt, wird er weitermachen", sagte Horner bei "Sky".

Doch der Brite schränkte aber ein: "Wie lange das brennt, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen, das muss jeder selbst herausfinden."

Beim kommenden Grand Prix von Aserbaidschan am letzten April-Wochenende will die Formel 1 wieder ein neues Format testen.

Dann soll das zweite Training am Freitag durch das Qualifying für das Rennen am Sonntag ersetzt werden.

Am Samstag wird das dritte Training durch das Qualifying für das Sprintrennen ersetzt, das noch am Nachmittag desselben Tages absolviert wird.