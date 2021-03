Köln (SID) - Sebastian Vettel tauscht das Cockpit gegen den Mittagstisch, Lewis Hamilton setzt seinen Mercedes mit Anlauf in den Kies - auch am zweiten Tag der Testfahrten in Bahrain lief es für die größten Namen der Formel 1 schleppend. Im Vordergrund standen indes einige prominente Underdogs.

Schnellster Mann am Samstagvormittag war Daniel Ricciardo, der nach seinem Wechsel zu McLaren große Erwartungen beim englischen Traditionsteam weckt. Nur eine Zehntelsekunde langsamer war Rückkehrer Fernando Alonso bei seiner ersten Formel-1-Ausfahrt seit mehr als zwei Jahren: Der Spanier überzeugte im Alpine, ehemals Renault, auf Anhieb.

Ricciardo (52 Runden) und Alonso (60) gehörten auch zu den Piloten mit der höchsten Rundenzahl am Vormittag, ganz vorne in dieser Liste stand allerdings Nikita Masepin. Der Haas-Teamkollege von Mick Schumacher brachte es auf 76 Umläufe, am Nachmittag greift der deutsche Rookie ins Lenkrad.

Für Vettel indes war der Samstag ein verlorener Tag. Schon früh musste er seinen Aston Martin mit Getriebeproblemen abstellen, gerade mal sechs Runden hatte er bis dahin absolviert. Während die anderen Piloten ihre Runden abspulten, aß Vettel zu Mittag - und kehrte erst kurz vor der eigentlichen Pause auf die Strecke zurück.

Nur zehn Runden absolvierte er damit am zweiten von drei Testtagen, eine schnelle war nicht dabei. Und die Frühform bei Aston Martin dürfte Sorgen bereiten: Schon am Freitag kosteten Elektronikprobleme zweimal Zeit.

Mercedes hatte unter anderem wegen eines Getriebewechsels zum Auftakt mit Abstand am wenigsten Zeit auf der Strecke verbracht. Am Samstag kam Rekordweltmeister Hamilton nun auf gute 58 Runden, Probleme wie am Freitag gab es aber noch immer: Der W12 rutschte erneut stark, Hamilton testete die Grenzen aus und verlor die Kontrolle über das Heck.

Der schwarze Silberpfeil rutschte tief ins Kiesbett und musste per Kran geborgen werden. Die Session wurde unterbrochen, und Hamilton verbrachte anschließend erneut viel Zeit in der Garage.