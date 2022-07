Die Fanbasis und die Fahrerlager-Gemeinschaft der Formel 1 haben mit großem Bedauern auf die Nachricht von Sebastian Vettels Vorhaben, am Ende dieser Saison aus der Königsklasse zurückzutreten, reagiert. Vettel hat sich als einer der größten Fahrer aller Zeiten etabliert.

Er hat vier WM-Titel gewonnen und mit Red Bull eine Dominanz genossen, wie sie nur wenige zuvor in der Geschichte der Formel 1 erlebt haben. Aber Vettel ist auch ein Fahrer, der mit zunehmendem Alter seine Stimme immer häufiger erhoben hat und zu einem wichtigen Sprecher für die Zukunft der Formel 1 und für die Notwendigkeit eines Wandels geworden ist.

Das wurde in den letzten Wochen ersichtlich, als sich Vettel im Rahmen einer Demofahrt mit Nigel Mansells William FW14B von 1992 und dem Aston Martin von 1922 für den Einsatz von CO2-neutralem Benzin eingesetzt hat. Vettel sprach nach dem Qualifying am vergangenen Samstag über das Auto von 1922 und wurde gefragt, wer die Stimme der Formel 1 übernehmen würde, wenn er und Lewis Hamilton aufhören würden.

"Instagram", lautete Vettels Antwort. Und genau diese Plattform war es am Ende auch, über die er die große Bombe vom Rücktritt platzen ließ. Die größte Bombe, seit er Ende 2014 seine Entscheidung bekannt gab, Red Bull zu verlassen. Dieser Schritt kam nach einer Zeit, in der Vettel in absoluter Hochform war.

Vettel: Unglaubliche Dominanz mit Red Bull

Ende 2013 stellte er Alberto Ascaris Rekord von neun aufeinanderfolgenden Rennsiegen ein und überrundete immer wieder das Feld. Er nahm seinen Gegnern in Singapur zwei Sekunden pro Runde ab. Er ließ immer wieder die letzten Runs in Q3 aus, so komfortabel war sein Vorsprung im Kampf um die Poleposition. Nur wenige konnten ihm nahe kommen.

Er hatte das Image des "Crash-Kids", das ihm der damalige McLaren-Chef Martin Whitmarsh - mit dem Vettel später bei Aston Martin zusammenarbeiten sollte - verpasst hatte, längst abgeschüttelt und sich zu einem der komplettesten Rennfahrer entwickelt, den die Formel 1 je gesehen hatte. Mit 26 Jahren hatte er bereits vier WM-Titel und 39 Siege auf dem Konto, wodurch viele Rekorde in greifbare Nähe gerückt waren.

Die Schwierigkeiten mit Red Bull im Jahr 2014 ebneten den Weg zu Ferrari, wo Vettel in die Fußstapfen seines Helden und Freundes Michael Schumacher trat. Schumacher hatte sich in seinen frühen F1-Tagen immer um Vettel gekümmert. Ein Verhalten, das Vettel in den letzten Jahren gegenüber Schumachers Sohn Mick wiederholte.

Auf den Spuren von Michael Schumacher

So wie Ferrari 1996 auf Schumacher gesetzt hatte, um nach einer Durststrecke wieder auf die Beine zu kommen, so wurde von Vettel erwartet, dass er dasselbe tut. Und es fing alles so gut an. Er gewann sein zweites Rennen für Ferrari, indem er die Reifenstrategie in Malaysia perfekt umsetzte, um die alles überragenden Mercedes-Autos zu schlagen.

Er übertraf in den letzten beiden Jahren der Regelperiode regelmäßig die Leistung der ihm zur Verfügung gestellten Autos. Die Einführung der neuen Aero-Regeln im Jahr 2017 war die perfekte Chance für Vettel und Ferrari, an die Spitze zurückzukehren.

Doch so weit kam es nicht. Eine Mischung aus Ausrutschern von Ferrari und Fehlern von Vettel - mit Hockenheim 2018 als dem brutalen Wendepunkt - bedeutete, dass sich aus dem frühen Versprechen einer Titelchance 2017 und 2018 jeweils Niederlagen gegen die zu starke Kombination Lewis Hamilton und Mercedes entwickelte.

Der Gang zu Aston Martin

Mit der Ankunft von Charles Leclerc bei Ferrari im Jahr 2019 verlagerte sich die Aufmerksamkeit in Maranello auf das junge Talent, das Vettel ins Abseits stellte. Der Deutsche musste für 2021 nach einer neuen Heimat Ausschau halten. Vettel war der Wunschkandidat, mit dem Aston Martin seine neue Ära einläuten wollte.

Eigentümer Lawrence Stroll machte deshalb von einer Klausel Gebrauch, die es ermöglichte, den Vertrag von Sergio Perez zu kündigen. Vettel galt als der perfekte Fahrer, um Aston Martin bei seinem Fünfjahresplan zu helfen, an die Spitze der Formel 1 zu gelangen. Er brachte Erfahrung und großartige Fähigkeiten mit.

Doch die letzten Jahre von Vettels Karriere werden wohl kaum für seine Leistungen auf der Rennstrecke in Erinnerung bleiben. Es gab ein paar brillante Momente: Der Podiumsplatz in Baku oder an die Jagd nach Esteban Ocon für den Sieg in Ungarn. Aber die meisten Schlagzeilen um Vettel waren für seine Aktionen abseits der Rennstrecke bestimmt.

Vettel war die Stimme, die die Formel 1 gebraucht hat. Er hat sich nicht gescheut, ihr den Spiegel vorzuhalten, ihre Unzulänglichkeiten aufzuzeigen und auf die Notwendigkeit von Veränderungen hinzuweisen, da sich die Klimakrise, mit der die Welt konfrontiert ist, immer weiter verschärft.

Vettel hält der Formel 1 den Spiegel vor

Er hat sogar sich selbst den Spiegel vorgehalten, indem er sich erst vor wenigen Monaten im britischen Fernsehen als Heuchler bezeichnete, weil er sich für die Umwelt einsetzt, während er in einer benzinfressenden, weltumspannenden Rennserie fährt. Es ist daher wenig überraschend, dass Vettel in seiner Rücktrittsankündigung auf Instagram die Herausforderungen ansprach, denen sich die Welt gegenübersieht.

"Ich habe das Gefühl, dass wir in sehr entscheidenden Zeiten leben, und wie wir alle diese nächsten Jahre gestalten, wird unser Leben bestimmen", sagte Vettel. "Meine Leidenschaft bringt bestimmte Aspekte mit sich, die ich gelernt habe, nicht zu mögen. Sie könnten in der Zukunft gelöst werden, aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen, muss viel, viel stärker werden und muss heute in die Tat umgesetzt werden."

"Reden reicht nicht aus, und wir können es uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative. Das Rennen ist im Gange. Mein bestes Rennen? Das kommt erst noch. Ich glaube daran, dass wir vorwärts kommen und weitermachen müssen. Die Zeit ist eine Einbahnstraße, und ich möchte mit der Zeit gehen."

Nach seiner Formel-1-Karriere wird Vettel eine gewaltige Kraft sein, wenn es darum geht, den Wandel, den die Welt braucht, voranzutreiben. Seine Reichweite als Legende hilft ihm dabei, die Botschaft zu verbreiten und Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Der größte Verlust für die Formel 1 ist es, jemanden zu verlieren, der so eifrig und bereit ist, sich zu wichtigen Dingen zu äußern, die weit über den Rennsport hinausgehen.

Der stärkste Teil des moralischen Kompasses

Wer war der erste, der nach dem Bekanntwerden der Fan-Belästigungen beim Großen Preis von Österreich eine lebenslange Sperre für die Täter forderte? Vettel. Wer war derjenige, der vergangenes Jahr in Ungarn ein Regenbogen-Shirt trug, um sich gegen die Gesetze gegen die LGBTQIA+-Gemeinschaft auszusprechen? Vettel.

Wer war derjenige, der sich 2020 zusammen mit Hamilton an die Spitze der Fahrer setzte, die auf die Knie gingen und sich inmitten des weltweiten Aktivismus zu Wort meldeten? Vettel. Vettel war in den letzten Jahren der stärkste Teil des moralischen Kompasses der Formel 1.

So stark die Erinnerungen an seine brillanten Leistungen auf der Strecke auch sein mögen: Was er abseits der Strecke geleistet hat und die Vorstellung, dass niemand da ist, der diesen Mantel mit demselben Eifer aufnimmt, wie er ihn getragen hat, ist sicherlich der größte Verlust, mit dem die Rennserie jetzt konfrontiert sein wird.

Lasst uns diese letzten zehn Rennen von Sebastian Vettel, dem Formel-1-Fahrer, wertschätzen. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Sebastian Vettel, der Mann, der dafür kämpft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, erst am Anfang steht.