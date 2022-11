George Russell hat erstmals einen Grand Prix in der Formel 1 gewonnen. Doch laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff hing der Sieg im Brasilien-Grand-Prix 2022 in Sao Paulo am seidenen Faden.

Denn während des Rennens sei ein Wasserleck am Mercedes W13 von Russell aufgetreten und habe den Ingenieuren in der Box die Sorgenfalten in die Stirn getrieben. Wolff: "Es war nicht klar, ob es George bis zum Ende schaffen würde."

Mercedes-Pressesprecher Bradley Lord erklärt weiter, sein Team sei "etwa bei Rennhälfte" auf das Problem im Russell-Auto aufmerksam geworden. Man habe Russell aber nichts davon erzählt. Er habe "keine Ahnung" davon gehabt, dass sein Auto nicht mehr voll funktionsfähig gewesen sei.

Und die Situation sei ernst gewesen, sagt Lord. "Vier, fünf Runden vor Schluss" habe sein Team die konkrete Sorge gehabt, Russell könnte es nicht mehr bis ins Ziel schaffen. Unterm Strich aber habe es ganz knapp gereicht.

Russell hat schon einmal einen möglichen Sieg verloren

Russell hat bei Mercedes schon einmal einen möglichen Sieg durch äußere Umstände verloren: 2020 als Ersatzfahrer für den Coronavirus-positiven Lewis Hamilton beim Sachir-Grand-Prix in Bahrain.

Russell führte damals im Rennen, aber Mercedes montierte beim Boxenstopp die Reifen von Teamkollege Valtteri Bottas, was einen weiteren Stopp nach sich zog. Ein Reifenschaden warf Russell später erneut zurück, sodass er als Neunter "nur" seine ersten Formel-1-Punkte erzielte, nicht aber den Sieg.

Wolff: Brasilien-Sieg ist verdient für Russell

"Ich weiß nicht, ob es Wiedergutmachung ist", sagt Mercedes-Teamchef Wolff. "Ich denke, er hätte es verdient gehabt, in Bahrain zu gewinnen."

"Deshalb stimmt uns der Sieg jetzt zufrieden, denn er hätte schon vor zwei Jahren einen Sieg haben können, aber den hat er damals nicht gekriegt. Jetzt hat er diesen ersten Sieg in der Tasche."

Wie Russell den Erfolg gefeiert hat

Und wie hat Russell den Premierenerfolg wohl gefeiert? Auf dem Podium natürlich und später auch mit der Mercedes-Crew in der Boxengasse. Danach aber ging es sofort auf die Weiterreise zum nächsten Formel-1-Rennen.

In der Pressekonferenz nach dem Grand Prix sagte Russell: "Ich habe gerade mit Carlos [Sainz] darüber gesprochen. Wir haben den gleichen Flug, direkt nach Abu Dhabi. 15 Stunden lang."

Sainz: "Ich habe ihm gesagt, die Getränke gehen auf mich."

Russell: "Ich glaube, die sind ohnehin gratis im Flieger, oder?"

Sainz: "Deshalb habe ich ja gesagt, sie gehen auf mich!"