2023 geht das Formel-1-Team aus Hinwil noch ein letztes Mal als Alfa Romeo an den Start, doch die Zukunft wirft bereits ihre Schatten voraus. Am Montag bestätigte die Sauber-Gruppe in einer Pressemitteilung, dass Audi eine Minderheitsbeteiligung erworben hat.

Überraschend kommt das nicht, denn bereits im vergangenen Oktober kündigte Audi an: "Audi hat Sauber als strategischen Partner für das [Formel-1-]Projekt ausgewählt und plant, einen Anteil an der Sauber Group zu übernehmen." Das ist nun planmäßig passiert.

"Die Sauber-Gruppe freut sich, mitteilen zu können, dass [...] Audi im Januar 2023 eine Minderheitsbeteiligung an der Sauber-Gruppe erworben hat. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu Audis geplantem Formel-1-Einstieg, der für 2026 angedacht ist", heißt es von Sauber.

Weitere Informationen darüber hinaus gibt es nicht, die genauen Zahlen bleiben also zunächst offen. Ebenfalls unklar ist weiterhin, unter welchem Namen das Team ab 2024 an den Start gehen wird. Denn nach der Saison 2023 endet die aktuelle Partnerschaft mit Alfa Romeo.