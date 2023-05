Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, dass Charles Leclerc definitiv eine langfristige Option für sein Formel-1-Team ist, schließt aber einen baldigen Wechsel des Ferrari-Piloten vorerst aus. In den letzten Wochen waren im Fahrerlager bereits Spekulationen aufgekommen, dass Leclerc in Gesprächen mit Mercedes sei.

Das Team mache sich Gedanken über einen möglichen Ersatz für Lewis Hamilton, falls der siebenfachen Weltmeister seine Karriere im kommenden Jahr beendet, heißt es. Leclerc selbst bestritt jedoch, dass es irgendeinen Kontakt mit Mercedes oder Teamchef Toto Wolff gegeben habe - obwohl er interessanterweise das Wort "noch" am Ende seines Satzes hinzufügte.

Beim Großen Preis von Aserbaidschan wies auch Wolff die Behauptungen zurück, dass es einen Dialog zwischen Mercedes und dem Monegassen gab. Er sagte allerdings, dass es unklug wäre, Leclerc als langfristige Option zu ignorieren. "Charles ist ein super Typ und für die langfristige Zukunft jemand, den man immer auf dem Radar haben muss", sagt Wolff. "Das ist klar. Allerdings wird das nicht kurz- und mittelfristig passieren."

Keine Gespräche zwischen Mercedes & Leclerc

Wolff erklärte, das einzige Mal, dass er in letzter Zeit persönlich mit Leclerc gesprochen habe, sei gewesen, als sie sich nach dem Großen Preis von Australien am Flughafen von Melbourne begegneten. Leclercs aktueller Vertrag bei Ferrari läuft noch bis zum Ende der Saison 2024, während der Vertrag des aktuellen Mercedes-Piloten Lewis Hamilton am Ende dieses Jahres ausläuft.

"Ich denke, niemand zweifelt an den Fähigkeiten von Charles. Er ist ein guter Kerl", ergänzt Wolff. "Das einzige Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe, war, als wir gemein das Flugzeug bestiegen und darüber diskutierten, wo das Gate in Melbourne ist. Ansonsten gab es keinen Kontakt."

"Ich denke, dass er sich mit seinem Vertrag zu 100 Prozent an Ferrari gebunden hat und loyal ist", so Wolff. "Und genauso sind wir zu 100 Prozent entschlossen, mit Lewis einen Vertrag zu unterschreiben."

Wolff: Können Hamilton zum Bleiben bewegen

Allerdings müssen sich Mercedes und Hamilton noch zusammensetzen, um eine weitere Vertragsverlängerung aushandeln. In den letzten Wochen lag der Schwerpunkt auf den Problemen, die das Team mit dem W14 hat. Doch auch, wenn Mercedes die Titelambitionen Hamiltons nicht erfüllen konnte, glaubt Wolff, dass das Team immer noch genug bietet, um den siebenfachen Champion zum Bleiben zu bewegen.

"Ich glaube, er fühlt sich sehr stark, und wir fühlen dasselbe", sagt er. "Wir werden in diesem Jahr nicht um die Meisterschaft fahren. So sieht es im Moment aus. Und wir müssen ihm einfach ein Auto geben, das das kann. Hoffentlich können wir unser Paket in dieser Saison zu einem Siegerpaket machen und dann etwas haben, das ihm seinen achten Titel bringen kann", so Wolff.

"Ich habe keinen Zweifel, dass er motiviert ist, das zu erreichen. Das ist es, was er am liebsten tut. Das ist seine Fähigkeit. Wir haben eine großartige Beziehung, ich persönlich zu ihm und innerhalb des Teams. Das ist eine der starken Säulen der letzten zehn Jahre. Wir sind also in einer guten Position."