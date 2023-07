Der tödliche Unfall von Dilano van 't Hoff schockiert die Formel 1 - und sorgt in der Königsklasse für Diskussionen über die Sicherheit. Schon kurz nach dem tragischen Unglück forderten die ersten Piloten einen Umbau der Strecke, insbesondere der legendären Eau Rouge. "Wir lieben die Strecke, aber darüber muss man nachdenken", sagt nun auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Denn der Unfall von van 't Hoff war bereits der zweite Todesfall innerhalb weniger Jahre. In der Saison 2019 war Formel-2-Pilot Anthoine Hubert bei einem ähnlichen Unfall auf der Kemmel-Geraden nach der Eau Rouge ums Leben gekommen. "Als Fahrer liebt man die Eau Rouge, aber man kann es nicht so sitzen lassen", mahnt Wolff gegenüber 'Sky'.

"Wenn zwei junge Leute, die überhaupt nichts dafürkönnen, dort ums Leben kommen, muss man die Strecke verändern", so Wolff. Eine ähnliche Forderung stellte schon Lance Stroll, wenige Stunden nach dem tragischen Unfall: "Man muss sich die Kurve anschauen und ändern, weil wir in fünf Jahren zwei junge Talente verloren haben."

Schlechte Sicht durch Regen

Allerdings lässt sich der tödliche Unfall nicht allein auf die Besonderheiten der Eau Rouge zurückführen. Am Unglückstag herrschten regnerische Bedingungen, die Sicht auf der Strecke war schlecht. Max Verstappen sieht die Schuld daher woanders. "Ich denke, es war völlig unnötig, das Rennen neu zu starten", stellt der Formel-1-Weltmeister die Entscheidung der Rennleitung infrage.

Die schlechte Sicht bei Regen ist ein großes Problem im Formelsport. Aus diesem Grund testet die FIA neue Radabdeckungen. Dadurch soll die Gischt hinter den Fahrzeugen reduziert und die Sicht der Piloten verbessert werden.

"Man kann überhaupt nichts sehen", bestätigt auch McLaren-Pilot Lando Norris über das Fahren im Regen. "Du hast keine Chance zu reagieren. Und das kann in Spa passieren, das hätte auch hier [in Spielberg] passieren können."

"Die FIA leistet großartige Arbeit"

"Ich vertraue der FIA, denn sie hat in Sachen Sicherheit großartige Arbeit geleistet", weiß Mercedes-Star Lewis Hamilton. "Sie nehmen Jahr für Jahr so viele Änderungen an jeder Strecke vor, und ich bin sicher, dass sie sich Eau Rouge sehr genau ansehen werden, um zu sehen, ob wir etwas verbessern können oder nicht."

Pierre Gasly, der mit Hubert einen engen Freund verloren hat, erinnert an die Notwendigkeit, aus den vergangenen Unfällen zu lernen: "Es ist einfach wichtig, dass wir uns alles anschauen und Maßnahmen treffen, bevor noch einmal etwas Schlimmes passiert."