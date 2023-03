Berlin (SID) - Die frühere Rennfahrerin Susie Wolff übernimmt eine leitende Funktion in der neuen Frauen-Rennserie F1 Academy. Die 40-Jährige soll das unter dem Dach der Formel 1 ins Leben gerufene Projekt als Geschäftsführerin in die Zukunft führen. Das teilte die Formel 1 am Mittwoch mit.

Die 40-Jährige sei eine "unglaubliche Person, die weiß, was es braucht, um die höchsten Ebenen des Motorsports zu erreichen - sowohl als Fahrerin als auch in leitender Funktion", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali.

Wolff sprach von einer Gelegenheit, "einen echten Wandel in unserer Branche herbeizuführen." Es gehe darum, die bestmögliche Struktur zu schaffen, um weibliche Talente auf ihrem Weg in die Spitzenklasse des Motorsports zu fördern. "Sowohl auf und neben der Rennstrecke", sagte die Ehefrau des Mercedes-Teamchefs Toto Wolff.

In ihrer ersten Saison wird die F1 Academy aus fünf Teams bestehen, die jeweils drei Autos einsetzen. 21 Rennen an sieben Wochenenden sind geplant. Die 15 Fahrerinnen bewegen Einheitsboliden mit 165 PS starken Motoren. Der Startschuss fällt Ende April im österreichischen Spielberg. Die Saison endet am 22. Oktober in Austin. In Carrie Schreiner (ART) ist eine deutsche Fahrerin bereits bestätigt.