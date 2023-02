Formel-1-Fans dürfen sich über zwei Überraschungen freuen. Wie Alpine bestätigte, wird Sophia Flörsch neues Mitglied der Alpine Academy und gehört somit zum Nachwuchsprogramm des französischen Rennstalls. Zudem präsentierte der Rennstall mit Zinedine Zidane als neuen Botschafter einen großen Namen.

Sophia Flörsch ist ihrem Traum von der Formel 1 ein Stück näher gekommen und hat ab 2023 die Unterstützung eines Formel-1-Teams. "Der Beitritt zur Alpine Academy ist eine Ehre und eine große Chance für meine Karriere", sagt Flörsch. "Ich habe große Ambitionen und bin mir sicher, dass ich durch die Anwendung des Wissens und der Expertise von Alpine nur wachsen kann. Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel zu beginnen und die Marke Alpine auf der globalen Bühne zu vertreten."

2023 wird Flörsch in der Formel 3 antreten und für das neue deutsche Team PHM fahren. Bereits 2020 hatte sie eine Saison für Campos in der Meisterschaft absolviert, fuhr anschließend aber in der DTM und in Langstrecken-Meisterschaften. Jetzt ist sie zurück im Formelsport und im Unterhaus der Formel 1.

Neben Flörsch hat Alpine noch weitere Fahrerinnen für sein Rac(H)er-Programm verkündet, das Frauen im Motorsport unterstützt. Dazu gehören die Britin Abbi Pulling, die in der neuen F1-Academy-Serie antreten wird, und sechs weitere Fahrerinnen, die im Kartsport antreten werden.

Zinedine Zidane wird Botschafter

Zudem wird Fußball-Weltmeister Zinedine Zidane wird in Zukunft als Botschafter den Hersteller repräsentieren und gleichzeitig als Sponsor der Gleichstellungsprogramme Rac(H)er und Concours Excellence Mecanique fungieren.

"Es ist wie immer eine Geschichte der Begegnungen", sagt der Franzose. "Mir gefielen die Vision und der konkrete Ansatz der Alpine-Teams, insbesondere bei der Umsetzung ihrer Programme zur Chancengleichheit, zumal ich als Franzose und Formel-1-Fan eine besondere Zuneigung zu Alpine habe."

"Ich denke, es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass sie, egal woher sie kommen, eines Tages die Champions von morgen werden können, egal welchen Lebensweg sie wählen, und dass sie immer an ihre Träume glauben sollten. Dieses Projekt soll dazu beitragen, dass dies möglich wird", so Zidane.

"Veränderungen brauchen Zeit, und wenn ich dazu beitragen kann, die Dinge zu beschleunigen, dann ist das für mich eine große Genugtuung."

Laurent Rossi sagt: "Zinedine Zidane ist nicht nur ein großer Champion und eine Sportlegende, sondern auch ein engagierter Mann, der sich entschieden hat, seine globale Präsenz zu nutzen, um junge Menschen zu inspirieren und den Wandel zur Schaffung von Chancengleichheit voranzutreiben."

"Er ist ein Beispiel für das, wofür wir als Unternehmen stehen sollten: eine hartnäckige Denkweise, ein natürliches Talent und ein Befürworter der Förderung von Inklusion für alle, während er die Leistungsgesellschaft aufrechterhält, indem er die Menschen in seinem Umfeld dazu anspornt, nach Größe zu streben. Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass Zinedine sich Alpine anschließt, um etwas zu bewirken."

Olympiasiegerin kommt als Mentorin

Als weiteren großen Namen hat Alpine Nicole Adams vorgestellt, eine zweifache Olympiasiegerin im Boxen und Aktivistin für die Gleichstellung der Geschlechter, die sich als neues Vorbild und als Coach für die Marke engagieren wird.

Adams wird die Fahrer der Academy und des Formel-1-Teams unterrichten und Konferenzen abhalten, um zu inspirieren, zu motivieren und das Bewusstsein für die Vielfalt als wichtigen Leistungsfaktor zu schärfen.

"Als Spitzensportler haben meine Mentoren eine entscheidende Rolle in meiner Karriere gespielt", sagt sie. "Ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrungen weiterzugeben, die Fahrer und Teams zu coachen, mit ihnen zu teilen und ihnen Ratschläge zu geben sowie meinen Beitrag zu Alpine zu leisten und dazu beizutragen, die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Sport zu verringern."