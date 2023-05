Motorsport

UPDATE, 21. Mai, 15:45 Uhr: Frikadelli Racing Team siegt beim 24h-Rennen am Nürburgring

Premiere am Nürburgring! Das Frikadelli Racing Team (Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard, Felipe Fernandez Laser) gewinnt das 24-Stunden-Rennen im Ferrari 296 GT3.

Damit wird das Traditionsrennen in der Nordschleife zum aller ersten Mal von einem Ferrari gewonnen.

Das "ran racing"-Team im Audi R8 GT3 von Audi Sport Team Scherer PHX mit Martin Tomczyk, Mike Rockenfeller und Timo Scheider holt am Ende einen starken zwölften Platz. Das Rennen in der "grünen Hölle" sorgte mit 162 Runden für einen neuen Streckenrekord.

Von Donnerstag, den 18. Mai, bis Sonntag, den 21. Mai, findet zum 51. Mal das ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring statt. Alle Informationen zu Zeitplan, Übertragung und Rahmenprogramm findet ihr hier.

Wo kann ich das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring streamen?

Auf dem YouTube-Kanal von ran zeigen wir das gesamte Rennen im Livestream des World Feeds. Zusätzlich kann auf den exklusiven Stream einer On-Board-Kamera am Audi des Teams Phoenix zugegriffen werden, der von den DTM-Champions Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller gelenkt wird.

Wann finden die Qualifyings am Nürburgring statt?

Das erste Qualifying beginnt am Donnerstag, den 18. Mai, um 13:15 Uhr und endet um 15:00 Uhr. Das zweite Qualifying läuft am selben Tag von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr. Das dritte und finale Qualifying findet dann am darauffolgenden Freitag von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr statt, während das Top-Qualifying von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr geht.

Wann ist Rennstart beim ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring?

Am Samstag, 20. Mai. Nach einem 45-minütigen Warmup ab 12:40 Uhr begeben sich die Autos um 14:45 Uhr in die Startaufstellung, bevor um 15:40 Uhr die Einführungsrunde und um 16:00 Uhr das eigentliche Rennen beginnt.

Welches Rahmenprogramm gibt es beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring?

Neben der Hauptveranstaltung wird es außerdem den dreistündigen 24h-Classic, zwei Rennen der Tourenwagen-Legenden und den Kampf um die Cup- und Tourenwagen-Trophy geben.

Wie sieht der genaue Zeitplan am Wochenende aus?

Donnerstag, 18. Mai:

08:30 - 12:30 Uhr: Leistungsprüfung der Rundstrecken-Callenge auf der Nordschleife

09:10 - 09:40 Uhr: Freies Training der Tourenwagen-Legenden auf der Grand-Prix-Strecke

10:10 - 10:35 Uhr: Erstes Qualifying der Cup- und Tourenwagen-Tropy auf der Grand-Prix-Strecke

11:25 - 11:45 Uhr: Qualifying der Tourenwagen-Legenden auf der Grand-Prix-Strecke

13:00 - 15:15 Uhr: Erstes Qualifying des 24h-Rennens auf der Gesamtstrecke - hier im Relive

15:45 - 16:15 Uhr: Erstes Rennen der Cup- und Tourenwagen-Trophy auf der Grand-Prix-Strecke

17:15 - 19:15 Uhr: Erstes Qualifying des 24h-Classic auf der Gesamtstrecke

19:55 - 23:45 Uhr: Zweites Qualifying des 24h-Rennens auf der Gesamtstrecke - hier im Relive

Freitag, 19. Mai:

10:00 - 12:00 Uhr: Zweites Qualifying des 24h-Classic auf der Gesamtstrecke

12:40 - 13:05 Uhr: Zweites Qualifying der Cup- und Tourenwagen-Trophy auf der Grand-Prix-Strecke

13:25 - 15:00 Uhr: Drittes Qualifying des 24h-Rennens auf der Gesamtstrecke - hier im Relive

15:30 - 16:00 Uhr: Erstes Rennen der Tourenwagen-Legenden auf der Grand-Prix-Strecke

16:35 - 17:05 Uhr: Zweites Rennen der Cup- und Tourenwagen-Trophy auf der Grand-Prix-Strecke

17:25 - 21:30 Uhr: Top-Qualifying des 24h-Rennens auf der Gesamtstrecke - hier im Livestream

Samstag, 20. Mai:

08:45 - 12:40 Uhr: Rennen des 24h-Classic auf der Gesamtstrecke - hier im Livestream

12:40 - 13:25 Uhr: Warm-Up des 24h-Rennens auf der Gesamtstrecke

14:00 - 14:30 Uhr: Erstes Rennen der Tourenwagen-Legenden auf der Grand-Prix-Strecke

14:45 - 15:30 Uhr: Start des 24h-Rennens auf der Gesamtstrecke - hier im Livestream

Sonntag, 21. Mai: