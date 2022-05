München - Das 50. 24h-Rennen am Nürburgring steht an. Auf der legendären Nordschleife werden hunderte Autos um den Sieg beim Motorsport-Klassiker kämpfen.

Wann findet das 24h-Rennen am Nürburgring statt?

Das 24h-Rennen am Nürburgring findet vom 26. Mai bis zum 29. Mai 2022 statt.

Wer überträgt das 24h-Rennen am Nürburgring?

Das Rennen wird live und in voller Länge von "RTLNitro" und "RTL+" übertragen, beginnend am Samstag um 13:40 Uhr. Auch das Qualifying überträgt der Sender am Freitag ab 18:00 Uhr. Die Rennen des Tourenwagen-Weltcups (WTCR) werden von "Eurosport" übertragen.

Wer kommentiert das 24h-Rennen am Nürburgring?

Das Rennen wird von insgesamt vier Kommentatoren begleitet: Peter Reichert, Dirk Adorf, Lukas Gajewski und Roland Hofmann. Moderiert wird die Veranstaltung von Laura Papendick.

Wie viele Klassen gibt es?

Insgesamt gehen 22 verschiedene Klassen an den Start.

Welche bekannten Gesichter gehen an den Start?

Im Teilnehmerfeld stehen einige DTM-Fahrer: Maximilian Götz, Kelvin und Sheldon van der Linde, Maro Engel, Ricardo Feller, Philip Ellis, Rene Rast und Co.

Wer ist Titelverteidiger beim 24h-Rennen am Nürburgring?

Titelverteidiger ist Manthey-Racing. Das deutsche Team gewann das Rennen im vergangenen Jahr zum insgesamt siebten Mal. Matteo Cairoli (Italien), Michael Christensen (Dänemark) und Kevin Estre (Frankreich) waren die drei Piloten im Porsche 911 GT3 R,die Manthey Racing zum Sieg führten.

