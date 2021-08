München - Nun hat sich Nachwuchsfahrer Dan Ticktum offenbar einen Ausrutscher zu viel erlaubt.

Der 22-Jährige Brite, der in der Formel 2 für das Team Carlin Motorsport unterwegs ist und der Williams-Akademie angehört, wurde laut von entlassen.

Ticktum wechselte vor der Saison 2020 von Red Bull, wo er ebenfalls schon zwei Mal entlassen wurde, zu Williams. Erst im März hatte er seinen Vertrag verlängert und seitdem die Entwicklungsarbeit von Williams am Simulator unterstützt.

Verbaler Ausrutscher bei Twitch

Als Ursache für die Trennung wurde in den Medien ein verbaler Ausrutscher bei "Twitch" genannt, indem er unter anderem über Williams-F1-Pilot Nicholas Latifi herzog und ihn als "Paydriver" bezeichnete.

Nun meldete sich Ticktum allerdings selbst per Instagram zu Wort und schreibt darin, dass die Trennung bereits vor den Aussagen über Latifi beschlossen war: "Ich und Williams haben uns vor dem jüngsten Vorfall getrennt, nur damit die Leute es wissen."

Der Grund für die Trennung sei, dass "es keine Option für einen Platz in der Formel 1 im Jahre 2022 gab." Er bedankte sich für die Zeit bei Williams und hofft, dass man "in der Zukunft wieder zusammenarbeitet."

Selbst wenn sein verbaler Ausrutscher nicht der Grund für die Trennung gewesen sein sollte, galt Ticktum bereits vorher als ein Bad Boy des Motorsports.

In der Formel 4 rammte er einen anderen Fahrer hinter dem Safety Car. In der Formel 2 drohte er per Funk, er würde einem anderen Piloten reinfahren. Sein fahrerisches Talent ist allerdings unbestritten. In der Meisterschaftswertung steht er auf Platz 4.

