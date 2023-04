Motorrad-Pilot Stefan Bradl wird am Wochenende in Austin seinen ersten Einsatz in der noch jungen MotoGP-Saison absolvieren. Beim Honda-Werksteam ersetzt er den an der Hand verletzten Ex-Weltmeister Marc Marquez. "Ich möchte Marc alles Gute für seine Genesung wünschen. Wir als Honda brauchen ihn zurück auf der Strecke", sagte der 33-Jährige vor dem dritten Saisonrennen.

Zuletzt war Bradl 2016 auf dem "Circuit of the Americas" in Texas gefahren. Damals war er noch Stammfahrer beim Aprilia-Werksteam, seit 2018 ist der Bayer bei Honda als Testfahrer unter Vertrag. Marquez, sechsmaliger MotoGP-Weltmeister, hatte beim Saisonauftakt in Portugal einen Mittelhandbruch erlitten. Er verpasste das anschließende Wochenende in Argentinien, sein Start in Austin galt jedoch lange Zeit als sicher. Untersuchungen ergaben allerdings, dass der gebrochene Knochen noch nicht ausreichend verheilt ist.