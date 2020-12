München/London - Prominenz für Lewis Hamilton! Mit Sebastien Loeb hat der Formel-1-Rekordweltmeister eine wahre Motorsport-Legende für sein Extreme E-Team verpflichtet.

Der Franzose ist mit neun Weltmeisterschaften in Folge von 2004 bis 2012 der erfolgreichste Rallye-Fahrer der Geschichte.

Für Hamilton geht er nun an der Seite von Cristina Gutierrez im X44-Team in der Extreme E-Rennserie (alle Rennen im Livestream auf ran.de) an den Start.

"Der Beitritt zum Team X44 ist für mich eine Gelegenheit, weiterhin das zu tun, was ich liebe, nämlich Rennen zu fahren, und ich freue mich darauf, in einem Elektrofahrzeug anzutreten", sagt Loeb.

Hamilton: "Aufstrebendes Talent mit großer Zukunft"

Die Spanierin Gutierrez machte 2017 von sich reden, als sie bei der Rallye Dakar Geschichte schrieb, indem sie als erste spanische Fahrerin das Rennen in der Kategorie Autos beendete und unter den Debütantinnen den fünften Platz belegte.

"Ich freue mich sehr, Sebastien und Cristina bei X44 begrüßen zu dürfen. Sie ist eine unglaubliche Fahrerin und er ein ebenso unglaublicher Fahrer und ich freue mich darauf zu sehen, was sie bei jedem Rennen da draußen machen werden", sagt Hamilton.

"Cristina ist ein aufstrebendes Talent mit einer großen Zukunft vor sich und Sebastien ist ein Fahrer, den ich seit so vielen Jahren bewundere. Ich bin so stolz und aufgeregt, sie an Bord zu haben."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.