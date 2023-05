Rennfahrerin Sophia Flörsch hat auch beim Auftakt der Formel 3 in Monaco die Punkteränge deutlich verpasst. Die 22-jährige Münchnerin belegte am Samstag im Sprintrennen den 23. Platz, am Sonntagmorgen (8.00 Uhr/Sky) steht für die PHM-Pilotin noch das Hauptrennen auf dem Programm. Flörsch bleibt in ihrer Comeback-Saison im Formel-Sport vorerst weiterhin ohne Zählbares.

Oliver Goethe (Trident) fuhr auf dem Stadtkurs als 17. ebenfalls an den Punkten vorbei, der Deutsch-Däne war beim Auftakt Anfang März in Bahrain aber in beiden Rennen erfolgreich.

Der Sieg am Samstag ging an Josep Maria Marti (Campos), für den Spanier war es schon der zweite Sprintsieg der Saison am dritten Rennwochenende. Die Führung in der Meisterschaft hält weiterhin Goethes brasilianischer Trident-Kollege Gabriel Bortoleto, der am Samstag Sechster wurde. Der Brasilianer gewann bislang beide Hauptrennen des Jahres.