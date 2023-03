Sakhir (SID) - Oliver Goethe (18/Trident) hat beim Formel-3-Auftakt in Bahrain aufhorchen lassen. Der in London geborene und in Monaco lebende Deutsch-Däne erreichte im Hauptrennen von Bahrain den starken zweiten Platz. Im Sprint hatte Goethe, der mit Johann Wolfgang von Goethe über einen Onkel des deutschen Dichterfürsten (1749-1832) verwandt ist, bereits den guten sechsten Rang erreicht.

Sophia Flörsch verpasste bei ihrem Comeback in der Formel 3 nach zweijähriger Abstinenz die Punkteränge hingegen deutlich. Die 22-jährige Münchnerin belegte im Sprint den 22. Platz und im Hauptrennen Rang 21. Flörsch, die neuerdings zum Nachwuchskader des Formel-1-Teams Alpine gehört, konnte allerdings ihre PHM-Teamkollegen hinter sich lassen.

Den Sieg im Sprint sicherte sich der 17-jährige Spanier Pepe Marti (Campos Racing), im Hauptrennen war der Brasilianer Gabriel Bortoleto (Trident) nicht zu schlagen.