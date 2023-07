Rennfahrertalent Oliver Goethe (18) hat in der Formel 3 die nächste starke Vorstellung abgeliefert. Im Hauptrennen der Nachwuchsserie fuhr der Deutsch-Däne für Trident in Ungarn am Sonntag auf Platz vier, im Sprint am Samstag war er Fünfter geworden. Nach seinem ersten Saisonsieg zuletzt in Silverstone sammelte Goethe damit erneut 18 Punkte ein. Sophia Flörsch (22/PHM) landete auf Platz 18, im Sprint war sie auf Rang 17 ins Ziel gekommen.

Nach zuvor drei punktlosen Rennen sicherte sich der Brite Zak O'Sullivan nach einer starken Vorstellung den Sieg im Hauptrennen, sein Prema-Teamkollege Dino Beganovic (Schweden) wurde Zweiter vor Franco Colapinto (Argentinien/MP Motorsport). Im Sprint hatte Gabriele Mini (Italien/Hitech) triumphiert.

Als Gesamtführender fährt der Brasilianer Gabriel Bortoleto (Trident) zum vorletzten Rennwochenende nächste Woche in Spa, das Finale steigt dann Anfang September in Monza.