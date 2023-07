Rennfahrertalent Oliver Goethe (18) hat in der Formel 3 die nächste starke Vorstellung abgeliefert. Im Sprintrennen der Nachwuchsserie fuhr der Deutsch-Däne für Trident in Ungarn auf Platz fünf und sammelte nach seinem ersten Saisonsieg zuletzt in Silverstone erneut sechs Punkte ein.

Den Sieg sicherte sich Gabriele Mini, der Hitech-Pilot brachte seine Pole Position vor dem Meisterschaftsführenden Gabriel Bortoleto (Brasilien/Trident) und Nikita Bedrin (Italien/Jenzer) ins Ziel. Flörsch (22) verbesserte sich im PHM vom 28. Startplatz noch auf Rang 17.

Am Sonntag (8.25 Uhr/Sky) findet auf dem Hungaroring noch das Hauptrennen statt, das diesjährige Finale steigt vom 1. bis 3. September in Monza.