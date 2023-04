Für Lukas Tulovic steht die Motorrad-WM 2023 unter keinem guten Stern. Bei seinem verspäteten Saisondebüt in Austin/Texas kam der 22-Jährige aus Eberbach im Moto2-Rennen bereits in der ersten Runde zu Fall und schied aus. Die ersten beiden Rennen des Jahres hatte der Kalex-Pilot wegen einer bei Testfahrten erlittenen Handverletzung verpasst.

Seinen zweiten Saisonsieg feierte der 18-jährige Spanier Pedro Acosta, der den bis dahin führenden Italiener Tony Arbolino in der letzten Runde noch abfing. Dritter wurde der Niederländer Bo Bendsneyder, der erstmals in seiner Karriere auf dem Podium stand und diesen Erfolg unter Tränen seinem am Freitag verstorbenen Großvater widmete.

In der WM-Wertung behauptete Arbolino mit nunmehr 61 Punkten die Führung vor Acosta (54) und dem Spanier Aron Canet (41).

Im Rennen der Moto3, in dem der 18-jährige Spanier Ivan Ortola seinen ersten Sieg überhaupt feierte, kam es zu einer Reihe von spektakulären Stürzen, bei denen der Italiener Stefano Nepa und der Japaner Tatsuki Suzuki Knochenbrüche an den Beinen erlitten. In der Moto3 ist kein deutscher Fahrer am Start.