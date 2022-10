Phillip Island (SID) - Der spanische Motorrad-Pilot Izan Guevara hat sich vorzeitig den Weltmeistertitel der Moto3 gesichert. Der 18-Jährige siegte am Sonntag beim Großen Preis von Australien auf Phillip Island knapp vor dem Türken Deniz Öncü und seinem spanischen Teamkollegen Sergio Garcia. Mit 65 Punkten Vorsprung kann Guevara, der in der nächsten Saison in der Moto2 fährt, zwei Rennen vor dem Saisonende nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

In der Königsklasse MotoGP übernahm der Italiener Francesco Bagnaia mit seinem dritten Platz die Führung in der WM-Gesamtwertung. Dabei profitierte der Ducati-Pilot von einem Unfall des amtierenden Weltmeisters und bis dato Gesamtführenden Fabio Quartararo (Frankreich), der in der zehnten Runden des Rennens ausschied. Bagnaia geht nun mit einem 14-Punkte-Vorsprung in die verbleibenden zwei Stationen Malaysia und Valencia.

Der Sieg ging an Suzuki-Pilot Alex Rins (Spanien), der nach einer Aufholjagd von Startplatz zehn hauchdünn vor seinem Landsmann Marc Marquez siegte. Für den achtmaligen Weltmeister war es das 100. Podium seiner MotoGP-Karriere.

In der Moto2 erreichte Marcel Schrötter (Vilgertshofen) nach einem schwachen Qualifying von Startplatz 20 noch den 13. Rang und holte drei WM-Punkte. Der 29-Jährige, der nach der Saison die Moto2 verlassen wird, liegt in der Gesamtwertung auf Platz elf. Es gewann der Spanier Alonso Lopez vor seinem Landsmann Pedro Acosta und dem Briten Jake Dixon.