Gut eine Woche nach der Todesfahrt seines irischen Piloten Craig Breen bei Tests für die Rallye Kroatien hat das Hyundai-Team seine Teilnahme am vierten WM-Lauf ab Donnerstag in dem Balkanstaat bestätigt. "Wir haben diese Entscheidung im Gedenken an Craig nach sorgfältiger Abwägung und Gesprächen mit Craigs Familie, seinem Co-Piloten, unserer Motorsport-Abteilung und den Teammitgliedern getroffen", teilten die Südkoreaner mit: "Wir wollen damit Craig, seine Rallye-Leidenschaft und seinen Ehrgeiz ehren."

Breen war in der Vorwoche nahe der kroatischen Stadt Zlatar tödlich verunglückt. Ursache seines Todes war nach bisherigen Erkenntnissen der Unfallermittler die große Wucht, mit der das Fahrzeug des 33-Jährigen nach einer Drehung gegen einen massiven Holzpfahl geschleudert war. Breens Beifahrer James Fulton blieb bei dem Unglück unverletzt.

"Craigs Familie und James haben klargemacht, dass es ihr ausdrücklicher Wunsch ist, dass das Team Craig zu Ehren in Kroatien an den Start geht", hieß es in der Mitteilung des Konzerns weiter.

In der laufenden WM-Saison hatte Breen sich mit dem Spanier Dani Sordo als Fahrer des dritten Hyundai abgewechselt. Sein bestes Saisonergebnis war im Februar der zweite Platz bei der Schweden-Rallye.

Weiteren Hyundai-Angaben zufolge werden die Asiaten in Kroatien "aus Respekt" kein drittes Fahrzeug an den Start bringen. Die beiden teilnehmenden Boliden sollen demnach für die Jagd nach WM-Punkten in Kroatien "eine Sonderlackierung für Craig, seine Familie, Freunde und Fans" erhalten.

Der Automobil-Weltverband (FIA) bekundet seine Trauer um den Piloten von der Grünen Insel, der in seinen 81 WM-Rennen auch für Peugeot, Citroen und Ford am Steuer gesessen hatte, ebenfalls auf besondere Weise. Wie die FIA zu Wochenbeginn mitteilte, wird Breens diesjährige Startnummer 42 bis zum Abschluss der laufenden WM-Saison an keinen anderen Fahrer mehr vergeben.