Nach seinem kurzfristigen Rückzug beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wird der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez am Wochenende in Assen/Niederlande an den Start gehen. Das gab das Honda-Werksteam bekannt. Noch ist unklar, ob auch Stefan Bradl (Zahling) für die Japaner im Nachbarland fahren wird.

Der Spanier Marquez hatte sich am vergangenen Sonntag im Warm-up bei seinem fünften Sturz des Rennwochenendes einen Daumenbruch zugezogen und kurz vor dem Rennen seinen Startverzicht erklärt. Für Assen gab der 30-Jährige Grünes Licht. "Ich will das harte Wochenende in Deutschland hinter mir lassen", so Marquez, "vor der Sommerpause haben wir noch ein Rennen, und das Ziel ist, viele gute Daten für die Ingenieure zu sammeln, damit sie in den nächsten Wochen daran arbeiten können".

Joan Mir fehlt Honda wie schon beim Großen Preis von Deutschland, der Spanier wird von seinem Landsmann Iker Lecuona ersetzt. Da dem Hersteller im Satellitenteam LCR in Alex Rins ein weiterer spanischer Pilot verletzt fehlt, könnte Testfahrer Bradl (33) ab Freitag zum Einsatz kommen. Noch hat das Team nicht bekannt gegeben, wer für Rins einspringen soll.