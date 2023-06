Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat auch beim Rennen der Moto2 in Assen die Punkteränge knapp verpasst. Der 23-Jährige kam in den Niederlanden am Sonntag nicht über den 16. Platz hinaus, gestartet war Tulovic von Position 19.

Der Engländer Jake Dixon feierte indes den ersten Sieg seiner Karriere in der Motorrad-WM, er verwies den Japaner Ai Ogura und Pedro Acosta aus Spanien auf die Plätze zwei und drei. Die Gesamtführung hat weiterhin Tony Arbolino inne, der Italiener wurde am Sonntag Siebter und liegt weiter vor Acosta.

Tulovic ging zum dritten Mal in Folge leer aus, bei zwei der acht Saisonrennen sammelte er Punkte. Das bislang beste Resultat des Jahres für den Eberbacher war Rang elf in Le Mans.