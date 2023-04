Der deutsche Motorradpilot Stefan Bradl (Honda/Zahling) ist erstmals in dieser Saison in die Punkteränge gefahren. Der 33-Jährige, der in Jerez mit einer Wildcard an den Start gegangen war, erreichte im MotoGP-Rennen Rang 14 und sicherte sich zwei Zähler. Landsmann Jonas Folger (KTM) verpasste als 17. die Punkte. Der Oberbergkirchner ersetzte in Spanien erneut den schwer verletzten Spanier Pol Espargaro.

Seinen zweiten Saisonsieg feierte der italienische Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Ducati-Pilot überholte drei Runden vor Schluss den Südafrikaner Brad Binder (KTM) und gab die Spitzenposition nicht mehr her. Damit übernahm der Titelverteidiger die Führung in der WM-Gesamtwertung. Binder, der am Vortag das Sprintrennen gewonnen hatte, wurde Zweiter.

"Ich bin sehr glücklich", sagte Sieger Bagnaia: "Nach zuletzt zwei Nullnummern war ich mir aber nicht sicher, ob es heute klappen würde. Mein Dank für diesen Sieg geht wirklich an das Team."

Überschattet wurde das Rennen von Stürzen in Runde eins. Der französische Ex-Weltmeister Fabio Quartararo und Aprilia-Pilot Miguel Oliveira waren zu Fall gekommen, der Portugiese kugelte sich dabei die Schulter aus. Quartararo konnte weiterfahren und wurde Zehnter. Auch der bis dato WM-Führende Marco Bezzecchi (Italien/Ducati) stürzte im Verlauf des Rennens und erreichte nicht das Ziel.

Auch in der Moto2 jubelte der Deutsche Lukas Tulovic erstmals in dieser Saison über Punkte. Bei seinem zweiten Rennen des Jahres fuhr der 22-Jährige aus Eberbach von Startplatz 20 aus noch auf Rang 15 und sicherte sich einen Zähler. Der Kalex-Pilot hatte wegen einer bei Testfahrten erlittenen Handverletzung die ersten beiden Rennen verpasst und erst vor zwei Wochen in Austin/Texas sein Debüt gegeben.

An der Spitze feierte der Brite Sam Lowes auf seiner Kalex einen souveränen Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die beiden spanischen Lokalmatadoren Pedro Acosta (Kalex) und Alonso Lopez (Boscoscuro). In der Gesamtwertung zog Acosta mit nun 74 Punkten mit Spitzenreiter Tony Arbolino (Italien/Kalex) gleich.