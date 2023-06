Motorrad-Pilot Stefan Bradl (Zahling) wird beim Rennwochenende der MotoGP in Assen an den Start gehen. Wie das Honda-Satellitenteam LCR am Mittwoch bekannt gab, wird der 33-Jährige ab Freitag in den Niederlanden den verletzten Spanier Alex Rins ersetzen. Nach seinem Ausfall beim GP auf dem Sachsenring kehrt auch der sechsmalige Weltmeister Marc Marquez in Assen zurück auf die Strecke.

Bradl war 2012 als Moto2-Weltmeister von LCR unter Vertrag genommen worden und für die Italiener insgesamt drei Saisons in der Königsklasse aktiv. Bei Honda springt Bradl als Testfahrer regelmäßig für verletzte Piloten in der MotoGP ein, zuletzt im texanischen Austin für Marquez. Beim Heimrennen auf dem Sachsenring war Bradl jedoch zuletzt leer ausgegangen, LCR hatte auf einen Rins-Ersatz verzichtet.