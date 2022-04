Köln (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl steht bei seinem Saisondebüt in der MotoGP vor einer schwierigen Aufgabe. Der Zahlinger, im Honda-Werksteam als Ersatzmann für den angeschlagenen Spanier Marc Marquez am Start, wurde im Qualifying zum Großen Preis von Argentinien 24. und Letzter.

Bradl (32) springt beim WM-Lauf in Termas de Rio Hondo am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ServusTV und DAZN) zum wiederholten Mal für den sechsmaligen MotoGP-Weltmeister Marquez (29) ein, der nach einem Sturz erneut unter Doppelsichtigkeit leidet. Der Spanier Aleix Espargaro holte am Samstag die erste Pole Position der MotoGP-Geschichte für Aprilia.

In der Moto2 geht Marcel Schrötter (Vilgertshofen) von Startplatz 18 ins Rennen.