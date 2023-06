Jonas Folger startet sechs Jahre nach dem bisherigen Highlight seiner Karriere wieder in der Königsklasse MotoGP auf dem Sachsenring. Der Motorrad-Pilot ersetzt auch beim Großen Preis von Deutschland am kommenden Sonntag den Spanier Pol Espargaro, der nach einem schweren Sturz beim Saisonauftakt noch immer nicht einsatzbereit ist. Das teilte das GASGAS-Team am Mittwoch mit.

Der Sachsenring "ist ein sehr besonderer Ort für mich", sagte der Oberbayer Folger: "Und ich habe eine sehr spezielle Erinnerung mit dem Team, denn hier haben wir gemeinsam das beste Ergebnis meiner Karriere erreicht."

Der 29-Jährige war 2017 am Sachsenring auf einer Yamaha sensationell Zweiter in der MotoGP geworden. Das Rennen werde nun "emotional", sagte Folger, "aber wir sind voll motiviert für dieses Wochenende.

Für Folger ist es der fünfte Einsatz der Saison auf der KTM. Espargaro war beim Auftakt in Portimao/Portugal schwer gestürzt und hatte sich acht Knochenbrüche zugezogen. Unter anderem waren zwei Rippen, mehrere Wirbel und der Kiefer betroffen.