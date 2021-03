Köln (SID) - Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat den Wettlauf mit der Zeit verloren und geht beim Saisonauftakt am Wochenende in Doha/Katar nicht an den Start. Das gab das Honda-Werksteam am Montag bekannt. Der Spanier habe es in Absprache mit den Ärzten für ratsam gehalten, acht Monate nach seinem Oberarmbruch noch mit einem Einsatz zu warten.

"Nach dem letzten Check haben mir die Ärzte mitgeteilt, dass es am klügsten ist, nicht am Grand Prix von Katar teilzunehmen", sagte Marquez: "Ich wäre gerne gefahren, aber wir müssen weiter daran arbeiten, um für die optimalen Voraussetzungen für eine Rückkehr zu sorgen."

Ob wie in der vergangenen Saison erneut Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) einspringt, ließ Honda zunächst offen. Der frühere Moto2-Weltmeister war im Vorjahr bei elf Rennen als Ersatzmann zum Einsatz gekommen.

Marquez hatte zuletzt auf dem Kurs in Barcelona Runden gedreht und damit die Hoffnung auf einen Start am Sonntag in Katar (19.00 Uhr/ServusTV) geschürt. Zuvor war er mit Erlaubnis der Ärzte nahe seines Heimatortes Cervera mit einem Minibike unterwegs gewesen. Der 28-Jährige hatte sich bei einem Rennsturz im Juli im spanischen Jerez den rechten Oberarm gebrochen und musste dreimal operiert werden.