Die für diese Saison geplante Premiere des Motorrad-Grand-Prix in Kasachstan ist aufgrund von "laufenden Arbeiten an der Streckenhomologation" sowie "globalen operativen Herausforderungen" abgesagt und ersatzlos gestrichen worden. Das teilte der Motorrad-Weltverband FIM am Mittwoch mit.

Damit schrumpft die aktuelle WM-Saison von 21 auf 20 Läufe. Auf dem Sokol International Racetrack soll nun 2024 erstmals gefahren werden. Der WM-Vermarkter Dorna hatte 2022 einen Fünfjahresvertrag mit dem Streckenbetreiber abgeschlossen. Das Rennen hätte am 9. Juli stattfinden sollen und wäre die erste Veranstaltung einer internationalen Rennserie in Kasachstan gewesen.