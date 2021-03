Köln (SID) - DAZN zeigt auch in diesem Jahr die Rennen der Motorrad-WM live. Vier Tage vor dem Saisonstart in Doha/Katar gab der Livestreamingdienst die Einigung über die Vertragsverlängerung bekannt. Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Läufe der MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE bei DAZN verfolgen.

Es werden alle Rennen und Qualifyings ausgestrahlt, dazu das vierte Training der Königsklasse MotoGP. Auch der österreichische Sender ServusTV überträgt diese Sessions live.

Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Moto2) und Lukas Tulovic (Eberbach/MotoE) sind die einzigen deutschen Fixstarter. Stefan Bradl (Zahling/MotoGP) bestreitet die ersten beiden Rennen als Ersatzmann für Marc Marquez (Spanien), der noch an den Folgen eines Oberarmbruchs laboriert. Auch Wildcard-Einsätze wird der frühere Moto2-Weltmeister Bradl erhalten.