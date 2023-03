Martin Tomczyk hat eine neue Position als Motorsportdirektor bei ABT Sportsline angetreten. Das hat der Rennstall bekannt gegeben.

Der 41-Jährige soll sich zunächst um die GT3-Aktivitäten des Unternehmens (Audi in der DTM/ Lamborghini in der NLS) kümmern und Schritt für Schritt an die Arbeit mit der Marke CUPRA im E-Racing eingearbeitet werden.

Der ehemalige DTM-Champion kehrt damit in seine "motorsportliche Heimat" zurück, wie er sagt. Er hatte seine erfolgreiche Karriere 2001 bei dem Rennstall begonnen.