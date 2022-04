Motorsport

Paris (SID) - Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird nach seinem schweren Sturz am Wochenende beim Grand Prix in Austin zurückkehren. Das teilte das Honda-Werksteam am Mittwoch mit. Der Spanier hatte nach seinem Unfall zum wiederholten Mal unter Doppelsichtigkeit gelitten. Die Beschwerden traten in der Folge eines heftigen Unfalls im Warm-up vor dem Großen Preis von Indonesien auf.

Die Ärzte genehmigten Marquez, den Wettbewerb "wieder aufzunehmen", hieß es in einer Pressemitteilung. "Ich freue mich sehr, zurück zu sein, es ist großartig, vor allem auf einer meiner Lieblingsstrecken zurückzukehren", wird Marquez zitiert. Derzeit liegt er auf Rang 15 der WM-Wertung.

Stefan Bradl war kurzfristig beim Großen Preis von Argentinien für Marquez eingesprungen und belegte dort Rang 19.