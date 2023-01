Hail (SID) - Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah hat bei der 45. Rallye Dakar mit seinem zweiten Tagessieg die Führung im Gesamtklassement weiter ausgebaut. Der katarische Toyota-Pilot setzte sich auf der fünften Etappe nach 373 Wertungskilometern um Ha'il mit 1:57 Minuten Vorsprung vor dem spanischen Altmeister Carlos Sainz (Audi) durch, Rekordsieger Stephane Peterhansel (Frankreich) folgte im zweiten Audi auf Rang drei (+3:44 Minuten).

In der Gesamtwertung liegt Al-Attiyah nun 22:36 Minuten vor Peterhansel. Der Franzose übernahm den zweiten Rang von Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) und seinem deutschen Beifahrer Dirk von Zitzewitz (Eutin), die nach Platz vier im Tagesergebnis nun den dritten Gesamtrang belegen. Der Rückstand des Toyota-Duos auf den Markenkollegen Al-Attiyah beträgt 27:01 Minuten.

Auf der Etappe am Donnerstag waren die Hybridwagen von Audi erstmals mit der von den Veranstaltern freigegebenen Extra-Leistung von 8 kW an den Start gegangen. Ein wütender Al-Attiyah hatte die Entscheidung am Mittwochabend noch als "nicht fair" betitelt.