Motorsport

Köln (SID) - Der Este Ott Tänak hat in der Rallye-WM den zweiten Sieg in Folge gefeiert und damit seine theoretischen Chancen auf den Titelgewinn gewahrt. Der Hyundai-Pilot gewann am Sonntag die Rallye Belgien, nach 20 Wertungsprüfungen lag er fünf Sekunden vor dem Briten Elfyn Evans im Toyota.

Gesamtspitzenreiter und WM-Favorit Kalle Rovanperä war schon am Freitag durch einen schweren Unfall ans Ende des Klassements zurückgefallen, die Punkteränge waren damit außer Reichweite für den Finnen. Als Sieger der abschließenden Powerstage holte er aber immerhin noch die fünf Zusatzzähler.

Im Klassement hat der 21-Jährige noch immer 72 Punkte Vorsprung auf Tänak, noch vier Rallyes stehen in diesem Jahr an. Rovanperä hat weiterhin beste Chancen, am Ende des Jahres als jüngster Rallye-Weltmeister in die Geschichte einzugehen.

Thierry Neuville erlebte indes ein bitteres Heimspiel, der Belgier verlor am Samstag in Führung liegend die Kontrolle über seinen Hyundai. In der WM-Wertung liegt er nun schon 97 Punkte hinter Rovanperä.