München (SID) - Ab der zweiten Station der laufenden Saison zeigt der TV-Sender Sport1 ein Highlight-Magazin zu den Läufen der Rallye-WM. Los geht es in der Nacht zu Montag (0.00 Uhr) mit der Zusammenfassung der am Donnerstag startenden Rallye in Schweden.

Zum Auftakt hatte Rekordweltmeister Sebastien Loeb im M-Sport Ford die Rallye Monte Carlo vor seinem französischen Landsmann Sebastien Ogier (Toyota) gewonnen. Es stehen insgesamt 13 Läufe im Rennkalender. Das Finale steigt im November in Japan.