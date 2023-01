München (SID) - Die Rallye-WM WRC ist auch in der anstehenden Saison bei ServusTV Deutschland zu sehen. Der Sender sicherte sich die Übertragungsrechte bis 2024 und wird alle 13 Stationen live bei ServusTV On sowie die Powerstage im Free-TV zeigen. Wie in jedem Jahr beginnt die Saison mit der traditionsreichen Rallye Monte Carlo, schon an diesem Wochenende wird rund um das Fürstentum gefahren.

Am Samstag ist ServusTV On ab 10.00 Uhr und am Sonntag ab 09.00 Uhr live dabei. Die Powerstage am Sonntag ab 12.00 Uhr läuft dann zusätzlich im frei empfangbaren Fernsehen. Auch Deutschland kehrt in diesem Jahr in den Kalender zurück, die Rallye Zentraleuropa führt im Oktober von Tschechien über Österreich nach Bayern.