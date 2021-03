München - Was für ein Rennsport-Spektakel in Saudi-Arabien! Wie Moderator Matthias Killing die Woche in Diriyah vor Ort, Edgar Mielke als Kommentator im Studio und DTM-Experte Timo Scheider den Formel-E-Start als TV-Konsument erlebt haben, erzählen die drei in der bisher längsten Folge des ran racing Motorsport-Podcasts.

"Wir haben uns trotzdem sicher gefühlt", sagt Killing über den versuchten Anschlag auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad. Im Podcast wirft der Moderator nochmals einen Blick zurück auf die Ereignisse, nach denen das Rennwochenende fast in den Hintergrund gerückt wäre.

Über Unfälle und Regelanpassungen

Doch nicht nur der versuchte Anschlag sorgte für bange Momente im Nahen Osten - auch die Unfälle von Alex Lynn und Edoardo Mortara ließen Zuschauer und Verantwortliche mit einem Schrecken zurück. Diese lässt Killing Revue passieren, zudem werden die Auftritte der deutschen Fahrer um DTM-Champion Rene Rast diskutiert.

Kommentator Edgar Mielke plädiert zudem für eine Anpassung des Regelwerks. Was es damit auf sich hat, verrät der 58-Jährige im Podcast. Nicht zuletzt steht mit der DTM noch eine weitere Rennserie im Fokus der zweiten Folge in 2021.

ran racing - der Motorsport-Podcast immer dienstags kostenlos auf FYEO und allen Podcast-Plattformen.

