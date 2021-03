München - Fast alles wird anders in der neuen DTM-Saison. Von den Teams über die Fahrzeuge bis hin zu den Piloten. Entsprechend groß ist die Vorfreude.

Die ließen sich auch Moderator Matthias Killing, Kommentator Edgar Mielke und DTM-Experte Timo Scheider im ran racing Motorsport-Podcast anmerken. Als Gast komplettierte DTM-Chef Gerhard Berger die Runde mit Benzin im Blut.

Berger wünscht sich DTM-Comeback von Scheider

Der Österreicher äußerte direkt einen Wunsch: "Ich würde mir wünschen, dass Timo Scheider und Martin Tomczyk wieder DTM fahren." Für Killing war das eine Steilvorlage: "Timo muss sich dann schon unbequeme Fragen gefallen lassen, falls er wieder DTM fährt und nur 18. wird."

Der zweimalige DTM-Champion ließ sich aber nicht locken, verwies lieber auf das spannende Rätselraten über die Cockpitbesetzungen: "Ich höre viele spannende Namen, die für einen DTM Start in Frage kommen."

Mielke frohlockt schon angesichts der bislang offiziell verkündeten Piloten: "Ich freue mich auf die Mischung aus Etablierten - wie Müller, Rockenfeller und Auer -, aber eben auch auf die Jungen wie Kelvin van der Linde und Phillip Ellis."

Veränderungen sollen Fans in ihren Bann ziehen

Besondere Begeisterung ruft bei allen vier die Markenvielfalt mit mindestens fünf Herstellern hervor. Berger gab zudem Einblick in die Veränderungen, die die Fans in ihren Bann ziehen sollen.

Killing sprach für jeden aus dem Quartett, als er klarstellte: "Ich kann es kaum erwarten bis in Monza der Startschuss fällt." Am 18. Juni ist es so weit - dann wieder live in Sat.1 und auf ran.de.

ran racing - der Motorsport-Podcast immer dienstags kostenlos auf FYEO und allen Podcast-Plattformen.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.