München - Die Formel E hat in Rom ein turbulentes zweites Rennwochenende erlebt, während auf dem Hockenheimring offizielle Testfahrten der DTM vor dem Saisonbeginn im Juni angesagt waren.

Genug Motorsport-Action also für Killing, Schneider und Mielke, um die Schlüsselszenen des Wochenendes mit teils durchaus unterschiedlichen Meinungen ausführlich unter die Lupe zu nehmen.

58 Minuten Benzingespräch mit vielen Insider-informationen und natürlich, wie immer, auch dem einen oder anderen Schmunzler!

Schneider "fehlt Verständnis" für Lotterer und Buemi

Vor allem die Rennen in der Formel E sorgten beim Podcast-Trio von ran für Begeisterung. "Es war sensationell, endlich mal so ein richtiges Formel E Stadtrennen erlebt zu haben", schwärmt Moderator Killing vom Rennwochenende in Italien.

Experte Schneider spart dagegen nicht mit Kritik an Andre Lotterer und Sebastien Buemi, die in den Rennen am Samstag und Sonntag ihre Konkurrenten Stoffel Vandoorne und Lucas di Grassi abgeräumt und Unfälle verursacht hatten.

"Mir fehlt das Verständnis, dass Fahrer mit der Erfahrung von Lotterer oder Buemi solche Aktionen reiten", sagt der ehemalige DTM-Fahrer. Auch bei Oliver Turveys Trainings-Unfall "hatte die Formel E den Papst in der Tasche", wie Mielke findet.

